Refrigerantes 'zero' podem elevar risco de gordura no fígado, diz estudo

Os resultados chamaram atenção. Quem bebia mais de 250 gramas de refrigerante diet por dia (o equivalente a uma lata) teve risco 60% maior de desenvolver doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, um quadro que pode evoluir para cirrose e até câncer de fígado.

Já no grupo dos refrigerantes com açúcar, o aumento foi de aproximadamente 50%. Ao longo da pesquisa, 1.178 pessoas desenvolveram a doença hepática gordurosa e 108 morreram por causas relacionadas ao fígado.

O que mais surpreendeu os autores foi o fato de apenas as bebidas diet terem se associado às mortes por doenças hepáticas. "Esses achados desafiam a percepção de que as versões 'sem açúcar' são automaticamente mais seguras. É necessário cautela e novos estudos para entender os efeitos metabólicos dos adoçantes artificiais", concluíram os pesquisadores.

Como os adoçantes agem no organismo

A versão "zero" ou "diet" elimina o açúcar e as calorias, mas em seu lugar entram os adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose e acessulfame-K, ou naturais, como a estévia. Embora sejam aprovados para consumo, os efeitos metabólicos desses compostos continuam sendo debatidos.

Os autores do estudo explicam que adoçantes artificiais podem interferir no metabolismo e na microbiota intestinal, alterando o equilíbrio de bactérias benéficas e afetando processos relacionados ao fígado. Essas alterações ajudam a entender por que mesmo sem conter açúcar, as versões "zero" podem ser prejudiciais à saúde hepática.