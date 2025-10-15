Mãe flagra filho comendo ração do cachorro; quais os riscos e o que fazer?

Débora Mayara Agapito, 31, encontrou o filho de dois anos, Augusto, comendo a ração dos cachorros da família. A mulher, que é auxiliar de educação infantil, postou o vídeo do momento nas redes sociais. Mas será que há risco em consumir o alimento dos pets?

Infecções e dor de barriga

O consumo da ração pode causar infecções. Segundo Sarah Saul, médica pediatra e presidente do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da SPSP (Sociedade de Pediatria de São Paulo), a ração não é feita para a digestão humana. Uma vez consumida por pessoas, pode causar desconfortos estomacais e até infecções, especialmente em crianças, que têm o organismo mais vulnerável.

O consumo de ração para animais pode causar diversos sintomas. Pode levar a dores de estômago, gases, náuseas, vômitos e diarreia. "Em uma criança pequena, vômitos e diarreia podem aumentar o risco de uma desidratação mais séria. Além disso, há o risco de engasgos", explica Saul.