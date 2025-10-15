Como homem que está driblando 'sentença' de Alzheimer pode ajudar a ciência

Quando ele chegou aos 50 anos, sua esposa, Ione, e seus dois filhos começaram a procurar sintomas. Ione se preparava para ver o marido adoecer desde os anos 70, quando ainda estava grávida do primeiro filho do casal e a mãe dele começou a esquecer receitas que fazia para as festas de família.

Os médicos da mãe de Doug foram responsáveis por identificar, há 50 anos, que o Alzheimer dela era hereditário —e que Doug adoeceria um dia também. Ao jornal The New York Times, Ione lembrou que passou por um período de revolta com a notícia. "Eu fiquei com tanta raiva do Doug, do mundo, de como tudo era injusto." Mas a atitude do marido em relação à notícia mudou sua forma de encarar a "sentença".

Nós temos algumas escolhas. Você pode ficar com raiva a sua vida inteira. Você quer não ter este filho? Ou queremos aproveitar a nossa vida e ter uma família?

Doug Whitney à sua esposa, Ione

Quando Doug completou 55 anos, a idade que sua mãe e irmão morreram, o filho e a filha dele começaram a ligar para a mãe e perguntar do estado do pai. Foi quando um primo que escrevia um livro sobre a família, Gary Reiswig, contou que pesquisadores procuravam mais membros de famílias com casos de mutações que causam quadros precoces de Alzheimer para estudar.

O ex-militar concordou em participar do teste genético, acreditando que não teria a mutação por ser saudável; no seu 62º aniversário, recebeu a notícia de que tem o gene para a doença. "Fiquei sem palavras. Quer dizer, eu tinha passado 10 a 12 anos de quando eu deveria ter adoecido", contou ao jornal.

O neurologista responsável pelo estudo de Doug, Randall Bateman, também não acreditou no resultado —e o testou três vezes. Bateman coordena a DIAN (Dominantly Inherited Alzheimer Newtork, ou rede do Alzheimer dominante herdado) na Universidade de Washington, e passou a acompanhar seu caso, ano após ano.