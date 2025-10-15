'Evito festa e viagem longa porque o pensamento de vomitar me causa pânico'

"Tudo começou na infância"

Ela não se lembra ao certo de quando essa fobia teve início, mas conta que desde muito pequena lida com o problema.

"Minha mãe conta que, desde pequena, eu tinha pavor de vomitar. Lembro que comi sushi quando tinha uns quatro ou cinco anos e passei muito mal. Vomitei muito e, desde então, aquilo ficou como um trauma", relata.

Aos 9 anos, viveu uma experiência ainda mais intensa devido à fobia e precisou ir para o hospital.

"Estava com meus pais em casa e comecei a sentir náusea. De repente, comecei a tremer muito e não conseguia parar. Minha mãe me levou ao hospital e o médico disse que era uma crise de ansiedade."

Com o tempo, o medo foi se agravando. Aos 17 anos, durante um episódio de virose, ela percebeu que o simples pensamento de que ela poderia vomitar desencadeava crises.