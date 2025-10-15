'Anjo da guarda': enfermeiro navegador guia, acolhe e simplifica jornadas

"Os pacientes podem ter barreiras psicossociais e geográficas. O profissional tem que ser bastante dinâmico, a atividade requer um traquejo e um atendimento muito individualizado. As barreiras são diferentes de paciente para paciente", complementa Larissa de Melo, coordenadora de navegação do AC Camargo Cancer Center, em São Paulo.

Ela dá como exemplo um paciente que demanda de vários profissionais, precisa fazer exames e reside longe do hospital. Para facilitar, o enfermeiro navegador alinha com áreas administrativas o agrupamento dos retornos e exames para uma mesma data. Isso reduz o risco de ele faltar em alguma consulta e ter gastos extras de deslocamento.

Em jornadas complexas, o trabalho deve ser multidisciplinar —nunca é uma especialidade sozinha que cuida do paciente. E isso, apesar de ser benéfico para ele, que será assistido por diferentes frentes, pode ser confuso em um primeiro momento.

"São muitas informações as quais ele é exposto, orientações diferentes. No momento emocional [em que ele está], pode ser uma situação que ele não tenha uma imersão imediata", pontua Marques. E ela está ali para sanar dúvidas e o deixar confortável.

Na consulta médica, o paciente é um ator mais receptivo. O médico vai trazer quais são as opções dele, e por vezes o paciente esquece tudo que gostaria de falar.

Fernanda Marques, da Oncologia D'Or

É ela, por exemplo, que identifica se o paciente está em sofrimento e se tem que ser encaminhado a um serviço de psicologia. O mesmo acontece em relação ao serviço social, de nutrição, fisioterapia ou odontologia —setores que costumam trabalhar com os pacientes oncológicos, a depender da evolução do tratamento.