Desenvolvimento de ombros vai além do deltoide; como fazer sem erro

Ao ver "desenvolvimento de ombros" na ficha da academia, é natural imaginar que o exercício serve apenas para fortalecer os ombros. Mas o nome engana um pouco: o movimento, apesar de ter os deltoides como protagonistas, envolve tríceps, peitoral e a parte superior das costas. Eles entram em ação para estabilizar e impulsionar o corpo durante a execução.

Versátil, o desenvolvimento pode ser feito com halteres, barra, faixas elásticas ou até sem peso algum. Justamente por isso, parece simples. Mas não é um exercício para ser feito de qualquer jeito: a postura precisa ser ajustada ao formato da escápula e ao padrão de movimento de cada pessoa. Esse cuidado evita lesões e garante que o esforço vá para o lugar certo.

Benefícios além dos ombros