Banheiro sob vigilância: quando trocar a toalha e limpar a escova de dentes

A toalha parece sempre limpa. Afinal, você acabou de sair do banho, e ela só toca um corpo recém-higienizado, certo? Errado. Mesmo depois do banho, o tecido acumula células mortas, suor, resíduos de sabão e microrganismos naturais da pele. E, se ela demora para secar, vira um ambiente úmido perfeito para a proliferação de bactérias e fungos.

Por isso, o ideal é lavar a toalha uma vez por semana. Mas o intervalo pode variar conforme o clima. Em dias quentes e úmidos, o tecido permanece molhado por mais tempo — o que favorece a multiplicação de microrganismos — e a troca precisa ser mais frequente. Já em períodos frios e secos, dá para estender um pouco mais o uso.

Outro ponto essencial: toalhas são pessoais e intransferíveis. Elas ficam impregnadas com bactérias da própria pele, o que significa que compartilhar a peça — mesmo com alguém que mora com você — aumenta o risco de contaminações cruzadas.