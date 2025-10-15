99% das pessoas que sofreram infarto ou AVC tinham um desses 4 problemas

Mais de 99% das pessoas que sofrem um ataque cardíaco, um AVC ou falência cardíaca têm pelo menos um de quatro fatores de risco acima dos níveis desejados, apontou um grande estudo de pesquisadores da Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, e da Universidade Northwestern, nos EUA. Os resultados foram publicados no jornal científico JACC (Journal of the American College of Cardiology).

O que aconteceu

Ao contrário da popular impressão de que esses problemas de saúde às vezes acontecem do nada, estudo revelou que riscos para estes eventos extremos já estão "instalados" quando ocorrem. Para chegar a esta conclusão, estudiosos analisaram históricos médicos de mais de 9,3 milhões de adultos sul-coreanos com idade igual ou maior a 20 anos, e 6.800 americanos entre 45 e 84 anos por cerca de duas décadas.

Os cientistas procuraram nestes pacientes a presença de quatro grandes fatores de risco cardiovascular —pressão arterial, colesterol, açúcar no sangue e tabagismo —em níveis insatisfatórios. Para a Associação Americana para o Coração (American Heart Association), são indesejados: