Então é Natal, e o que você fez? 'Teoria de outubro' alivia essa pressão

A ideia é simples: em vez de tratar os últimos meses do ano como uma corrida contra o tempo para cumprir metas antigas, a proposta é enxergar o último trimestre como um "ensaio" para janeiro —um período de ajustes e experimentos que permite adotar novos hábitos sem a pressão do Ano-Novo.

Segundo Thaís Gameiro, neurocientista pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e sócia da consultoria Nêmesis, o motivo de tantas pessoas colocarem a vida em pausa no fim do ano pode ser explicado por alguns mecanismos cerebrais.

Nosso cérebro é projetado para gastar o mínimo de energia possível. Iniciar algo novo exige esforço cognitivo e emocional grande, e a proximidade do fim do ano, com suas festas, encerramentos de ciclo e o cansaço acumulado, faz com que o cérebro interprete que é mais fácil adiar a mudança.

Thaís Gameiro, neurocientista

Além da busca pela economia de energia, há outro fator em jogo: a aversão à perda.

"Começar algo em outubro, com a sensação de tempo curto, pode gerar a percepção de que há um risco maior de não dar certo. Então preferimos esperar o Ano-Novo, com mais calma, para fazer tudo direito. É uma forma de nos protegermos da frustração", diz Thaís.

A psicóloga Aline Wolff, especialista em alto desempenho e líder das ações de saúde mental do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), complementa com um olhar comportamental.