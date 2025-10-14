'DNA 20 anos mais jovem', diz cientista sobre mulher mais idosa do mundo

Durante sua vida, a catalã foi dona de casa, enfermeira e costureira. Ela nasceu em 1907 e viveu sozinha até os 94 anos, quando passou a ter dificuldade para caminhar e foi para uma casa de repouso. Até os 112 anos, ela ainda tocava piano com perfeição. Maria Branyas teve três filhos, sendo que duas filhas estão vivas, uma com 92 e outra com 94 anos. A longevidade da família era mais um indício para os pesquisadores de que a idosa havia tirado a sorte grande na loteria da genética — e parte disso pode ser sido visto em seu DNA.

Ao analisar as células em laboratório, a equipe viu que no genoma de Maria havia tanto sinais de envelhecimento extremo (como o mau estado dos telômeros, espécie de capa protetora dos cromossomos) quanto indícios de saúde de uma pessoa muito mais jovem (como um sistema imune ativo e eficiente).

Para Eloy Santos, o DNA de Maria combinou variantes genéticas benéficas únicas da população europeia, dando a ela proteção contra doenças associadas ao envelhecimento, como as neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas ou autoimunes.

Como se mede a idade biológica?

A idade biológica é estimada em nível molecular, comparando o desgaste esperado das células de acordo com tabelas de referências. Quando a idade biológica é menor que a cronológica, é sinal de que o corpo teve um envelhecimento reduzido. A geriatra Daniela Lima de Souza Galati, do Einstein Hospital Israelita, explica que o envelhecimento mais lento pode ser resultado de dois fatores: o DNA do indivíduo e o estilo de vida que ele leva.

"Não existe um único gene que nos leve a envelhecer ou que desacelere o processo, há um conjunto de processos do DNA que são impactados e, como resultado, uma pessoa pode ter maior ou menor propensão a uma vida mais longeva. Mas os genes sozinhos não fazem o trabalho. A gente depende da epigenética, que é o quanto esse gene vai se expressar a depender do nosso estilo de vida", explica Galati.