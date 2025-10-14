5 coisas que seu médico gostaria que você soubesse sobre o Alzheimer

Diante do crescimento da população idosa no Brasil —o país já ocupa o sexto lugar entre os países com maior número de idosos no mundo— é importante estar atento a doenças cujo fator de risco mais significante é a idade. Este é o caso do Alzheimer, o tipo de demência que mais acomete pessoas com 65 anos ou mais.

Considerada uma condição neurodegenerativa, a doença promove a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, comprometendo funções comportamentais e cognitivas como a memória, o raciocínio, a linguagem, a atenção e o julgamento.

Como os cientistas estimam que, até 2050, 150 milhões de pessoas serão afetadas pela demência no globo (e outros milhões estarão cuidando delas), e a enfermidade ainda figura entre as principais causas de morte em indivíduos com mais de 60 anos, entender mais sobre essa condição é essencial para ter uma visão mais objetiva sobre ela.