Trocar o arroz branco pelo integral é mesmo vantajoso? Veja diferenças

Um dos primeiros itens que cortamos da dieta é o arroz branco, substituindo-o pelo integral. Mas será que deveríamos?

A maior diferença entre os dois está no processo de fabricação. O branco passa por polimentos para ficar mais claro e fácil de preparar —cozinha em um tempo até 50% menor do que o integral. Nesse processo, vão embora o farelo e o germe, duas camadas mais externas do arroz que concentram boas quantidades de fibras e vitaminas.

O arroz integral ajuda a atingir a quantidade ideal de fibras —de 20 gramas ao dia. Em 150 gramas (2 escumadeiras cheias), são 4 gramas do nutriente, ou seja, 20% da ingestão total recomendada ao dia. Mas a mesma quantidade do arroz branco tem 2,5 g, 12,5% da recomendação.