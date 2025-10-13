Treino abdominal em pé: por que fortalecer o core sem se deitar é uma boa?

O abdominal reto é um exercício clássico para fortalecer a musculatura da barriga —aquele, que você faz deitado no chão, com a mão atrás da cabeça, sabe? Porém, se executado de forma incorreta, pode sobrecarregar e gerar dores na região cervical (do pescoço) e lombar.

Foi justamente após observar que muitos alunos cometiam erros ao realizar abdominais deitados que o treinador Djan Andrade, da diretor técnico da Academia Evoque, criou uma aula para trabalhar a região do core em pé. "Outra motivação para elaborar esse treino foi porque a gente passa boa parte do tempo em pé. Então, é muito mais funcional fortalecer o abdome com exercícios estabilizadores da coluna, que também ativam músculos muito usados quando estamos em pé", explica o profissional de educação física.

A aula foi um dos destaques do VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público com mais de 45 anos, que teve treinos, entrevistas com famosos e avaliações nutricionais e de postura.