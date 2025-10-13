VivaBemUOL
Treino abdominal em pé: por que fortalecer o core sem se deitar é uma boa?

Fausto Fagioli Fonseca
Colaboração para VivaBem
Imagem
Imagem: Vans Bumbeers/UOL

O abdominal reto é um exercício clássico para fortalecer a musculatura da barriga —aquele, que você faz deitado no chão, com a mão atrás da cabeça, sabe? Porém, se executado de forma incorreta, pode sobrecarregar e gerar dores na região cervical (do pescoço) e lombar.

Foi justamente após observar que muitos alunos cometiam erros ao realizar abdominais deitados que o treinador Djan Andrade, da diretor técnico da Academia Evoque, criou uma aula para trabalhar a região do core em pé. "Outra motivação para elaborar esse treino foi porque a gente passa boa parte do tempo em pé. Então, é muito mais funcional fortalecer o abdome com exercícios estabilizadores da coluna, que também ativam músculos muito usados quando estamos em pé", explica o profissional de educação física.

A aula foi um dos destaques do VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público com mais de 45 anos, que teve treinos, entrevistas com famosos e avaliações nutricionais e de postura.

Por que trabalhar o abdome em pé?

Aula de abdominal em pé no VivaBem no Seu Tempo
Aula de abdominal em pé no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Vans Bumbeers/UOL

A principal diferença entre a prática tradicional (deitada) e a realizada em pé está na musculatura recrutada. "No abdominal tradicional geralmente a pessoa ativa muito a musculatura cervical, por má condução, e um pouco do abdome. Já no abdominal em pé a gente usa muito a musculatura estabilizadora da coluna, além do core", explica Andrade.

Veja vantagens do treino abdominal em pé:

  • Reduz a sobrecarga no pescoço e na lombar.
  • Fortalece o core de forma integrada, recrutando também outros grupos musculares.
  • Os movimentos trabalham músculos que usamos ao executar tarefas no dia a dia, fortalecendo o corpo de maneira funcional.
  • Um treino em pé é mais prático de fazer e pode ser realizado em qualquer lugar.

Dicas para executar os movimentos corretamente

Aula de abdominal em pé no VivaBem no Seu Tempo
Aula de abdominal em pé no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Na aula de abdominal em pé elaborada pelo professor da academia Evoque, a técnica é tão importante quanto a repetição. Djan Andrade explica que a postura correta garante maior ativação muscular e, ao mesmo tempo, preserva a saúde da coluna.

"Para maior efetividade do treinamento, a gente deve sempre manter o abdome contraído e ativar a musculatura das escápulas, para estabilizar o tronco."

Segundo ele, quanto mais você conseguir recrutar a musculatura das escápulas (aqueles ossinhos que temos na parte de cima das costas), mais efetiva será a proteção da coluna, "porque você ativa também a musculatura estabilizadora da coluna nos movimentos de rotação".

Além de ativar o core e as escápulas durante o exercício, o treinador recomenda efetuar os movimentos de rotação sempre com os joelhos estabilizados e o quadril "encaixado". "Quanto mais perfeito o encaixe do corpo, maior a ativação muscular do core (abdome, quadril e lombar), que inclui os estabilizadores da coluna."

Veja como fazer o treino de abdominal em pé

Nesta sequência ensinada pelo professor Djan Andrade, os movimentos são feitos de forma fluida. Ou seja, você deve executar uma postura e seguir para a próxima sem pausas, sempre com atenção plena na ativação das musculaturas usadas.

Em pé, abra as pernas em uma largura igual a entre os ombros e flexione levemente os joelhos. Estenda os braços à frente do corpo entrelaçando as mãos. Contraia os músculos das pernas, costas e do abdome, como você faria em uma prancha abdominal.
Em pé, abra as pernas em uma largura igual a entre os ombros e flexione levemente os joelhos. Estenda os braços à frente do corpo entrelaçando as mãos. Contraia os músculos das pernas, costas e do abdome, como você faria em uma prancha abdominal. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Gire o tronco para o lado esquerdo. A perna esquerda acompanha o movimento e se flexiona à frente do corpo, enquanto o joelho direito desce em direção ao solo. Os músculos devem seguir sendo contraídos, com foco nos usados na rotação.
Gire o tronco para o lado esquerdo. A perna esquerda acompanha o movimento e se flexiona à frente do corpo, enquanto o joelho direito desce em direção ao solo. Os músculos devem seguir sendo contraídos, com foco nos usados na rotação. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Volte para a posição inicial e depois gire o tronco para o outro lado, mantendo a perna direita flexionada à frente do corpo e a esquerda atrás, aproximando o joelho do solo.
Volte para a posição inicial e depois gire o tronco para o outro lado, mantendo a perna direita flexionada à frente do corpo e a esquerda atrás, aproximando o joelho do solo. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Retorne à posição inicial e faça novamente a rotação do tronco para o lado esquerdo, só que dessa vez eleve os braços estendidos para o alto, fazendo um movimento de esticar o tronco para cima. As pernas seguem flexionadas como nos movimentos de rotação anteriores.
Retorne à posição inicial e faça novamente a rotação do tronco para o lado esquerdo, só que dessa vez eleve os braços estendidos para o alto, fazendo um movimento de esticar o tronco para cima. As pernas seguem flexionadas como nos movimentos de rotação anteriores. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Faça o mesmo movimento para o lado oposto, esticando os braços para cima durante a rotação. Lembre-se de que é importante contrair os músculos usados em cada movimento com tensão plena.
Faça o mesmo movimento para o lado oposto, esticando os braços para cima durante a rotação. Lembre-se de que é importante contrair os músculos usados em cada movimento com tensão plena. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Volte à posição inicial e flexione os joelhos, ficando em posição de meio agachamento.
Volte à posição inicial e flexione os joelhos, ficando em posição de meio agachamento. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Faça novamente a rotação para a esquerda, só que desta vez com os joelhos mais flexionados, como na posição baixa de afundo.
Faça novamente a rotação para a esquerda, só que desta vez com os joelhos mais flexionados, como na posição baixa de afundo. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Volte à posição inicial, mantendo os joelhos bem flexionados, e rotacione para o outro lado, sempre ativando a musculatura do core durante o movimento.
Volte à posição inicial, mantendo os joelhos bem flexionados, e rotacione para o outro lado, sempre ativando a musculatura do core durante o movimento. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Retorne à posição inicial. Agora deixe os joelhos levemente flexionados e estenda o braço direito ao lado do corpo. Faça um movimento de esticar o braço, ativando bem a musculatura do abdome, das costas e das pernas.
Retorne à posição inicial. Agora deixe os joelhos levemente flexionados e estenda o braço direito ao lado do corpo. Faça um movimento de esticar o braço, ativando bem a musculatura do abdome, das costas e das pernas. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Na sequência, traga o braço direito para cima da cabeça, flexionando o quadril junto durante o movimento.
Na sequência, traga o braço direito para cima da cabeça, flexionando o quadril junto durante o movimento. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Agora repita a mesma sequência para o lado oposto, estendendo o braço esquerdo lateralmente ao tronco sem dobrá-lo.
Agora repita a mesma sequência para o lado oposto, estendendo o braço esquerdo lateralmente ao tronco sem dobrá-lo. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Lembre-se de ativar a musculatura do core e das costas durante todos os movimentos.
Lembre-se de ativar a musculatura do core e das costas durante todos os movimentos. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Volte o tronco para a frente e alongue o corpo. Junte as pernas e estique os braços acima da cabeça. Segure um dos punhos com a outra mão para facilitar a postura.
Volte o tronco para a frente e alongue o corpo. Junte as pernas e estique os braços acima da cabeça. Segure um dos punhos com a outra mão para facilitar a postura. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Em seguida, estenda os braços para a frente do corpo e eleve a perna esquerda. Fique nessa posição por alguns segundos.
Em seguida, estenda os braços para a frente do corpo e eleve a perna esquerda. Fique nessa posição por alguns segundos. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Retorne e eleve a outra perna. Lembre-se de ativar o core e os músculos estabilizadores durante o processo.
Retorne e eleve a outra perna. Lembre-se de ativar o core e os músculos estabilizadores durante o processo. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Volte à posição inicial. Entrelace os dedos à frente do corpo, com cotovelos flexionados lateralmente.
Volte à posição inicial. Entrelace os dedos à frente do corpo, com cotovelos flexionados lateralmente. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Rotacione o tronco para a esquerda mantendo os braços como estão. As pernas e o quadril devem acompanhar o movimento, com rotação do quadril e flexão dos joelhos.
Rotacione o tronco para a esquerda mantendo os braços como estão. As pernas e o quadril devem acompanhar o movimento, com rotação do quadril e flexão dos joelhos. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Volte à posição inicial e rotacione o quadril para o outro lado, mantendo os braços da mesma forma. Retorne. Você completou a sequência.
Volte à posição inicial e rotacione o quadril para o outro lado, mantendo os braços da mesma forma. Retorne. Você completou a sequência. Imagem: Vans Bumbeers/UOL
Você pode fazer toda a sequência uma, duas ou até três vezes, conforme seu nível de condicionamento físico. O ideal é realizar o treino de duas a três vezes por semana, com pelo menos um dia de descanso entre eles.

Surffing e abdominal em pé

Aula de surfing no VivaBem no Seu Tempo
Aula de surfing no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Vans Bumbeers

Além do abdominal em pé, o público do VivaBem no Seu Tempo fez aulas de surfing —que simula movimentos do surfe em um prancha e trabalha principalmente o core e os membros inferiores, melhora a coordenação motora e agilidade— e de Pilates Moove, que fortalece o core melhora a postura (aprenda aqui os exercícios). Os dois treinos também foram oferecidos pela academia Evoque.

O evento do UOL, que foi patrocinado por Vitasay e Sou Única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs, teve ainda entrevistas com Luiz Fernando Guimarães, Samara Felippo, Danton Mello, Cris Guterres e Miá Mello.

Luiz Fernando Guimarães: 'Chorei por 3 horas ao conhecer meus filhos'

Em conversa com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo, o ator e humorista Luiz Fernando Guimarães contou sobre a experiência de se tornar pai aos 70 anos. Assista à entrevista completa no vídeo abaixo.

Siga o VivaBem no

Samara Felippo: 'Se você só é feliz ao ter um parceiro, reveja sua vida'

Mãe de duas adolescentes, a atriz Samara Felippo tornou-se uma voz potente de assuntos importantes na maturidade, como a busca pelo amor-próprio, pela construção de identidade e da possibilidade de ser feliz sem a necessidade de um par romântico.

Siga o VivaBem no
Danton Mello ficou mais chorão com a maturidade: 'Choro até caminhando'

Com 50 anos de vida e 40 de carreira, Danton Mello é um ótimo exemplo de que envelhecer não deve ser um peso. Em conversa com Flávia Alessandra, ele falou sobre como encara a maturidade, sobre felicidade, emoções.

Siga o VivaBem no

Como a alimentação melhora a saúde e a disposição na maturidade

Uma boa alimentação é essencial para a saúde e bem-estar durante a vida inteira. E, conforme envelhecemos, um cardápio saudável e o consumo adequado de certas vitaminas e minerais torna-se ainda mais importante para termos disposição e afastar o risco de problemas de saúde. A jornalista Patrícia Julianelli e a mestre em nutrição pela USP (Universidade de São Paulo) Cynthia Antonaccio falaram sobre isso no no VivaBem no Seu Tempo.

Siga o VivaBem no
Miá Mello: 'Queria envelhecer em paz, pois parece que isso é um defeito'

A atriz Miá Mello e a jornalista Cris Guterres, que estão prestes a entrar no "clubinho" dos 45+, conversaram sobre saúde, bem-estar, libido, menopausa e tabus do envelhecimento com Flávia Alessandra

