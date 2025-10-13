Tiago Iorc está com hérnia de disco; tratamento é sempre cirúrgico?

O cantor Tiago Iorc publicou ontem no Instagram que precisou ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco. Segundo ele, seu problema foi causado por "anos de má postura".

Cirurgia não é único tratamento

A cirurgia só é indicada quando o problema impede que a pessoa faça suas atividades diárias. Ela consiste na retirada da hérnia e apresenta bons resultados em mais de 90% das vezes. Apesar disso, é exceção nos tratamentos.

Existem diversos tratamentos para hérnia de disco. A doença tem evolução natural benigna. Isso significa que a doença tem começo, meio e fim e não deixa sequelas. Mas a ajuda médica é importante para reduzir a dor. A estratégia terapêutica abrange medidas como uso de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos e infiltrações (bloqueio anestésico) em casos específicos. Fisioterapia também pode ser indicada, já que ajuda na melhora da contratura e no processo de cicatrização da hérnia.