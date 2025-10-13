Tem nojo de banheiro público? Veja como usar com segurança para não adoecer

Se há algo que une a população, é o nojo de banheiros públicos. Poucos lugares provocam tanto desconforto — especialmente para as mulheres, que precisam fazer verdadeiros malabarismos para evitar o contato com qualquer superfície. Mas o medo é justificado? Infelizmente, sim. Esses ambientes são um ponto de encontro para vírus e bactérias.

A boa notícia é que isso não significa que você vai sair de lá doente. Com alguns cuidados básicos, dá para usar o banheiro público sem traumas (nem infecções).

Veja a seguir algumas dicas preciosas: