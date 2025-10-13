Panos de cozinha: veja a maneira correta de higienizar e quando trocar

A cozinha é um dos lugares da casa mais propícios à proliferação de microrganismos nocivos à saúde. Entre bancadas, pias e panelas, há um vilão doméstico subestimado: os panos de cozinha. Pequenos, aparentemente inofensivos, mas um verdadeiro abrigo para fungos e bactérias.

Esses microrganismos encontram nas fibras úmidas e cheias de resíduos o cenário ideal para crescer. E é por isso que a higiene correta desses itens é fundamental não apenas para manter a cozinha limpa, mas também para garantir a segurança alimentar de quem vive ali.

Pano de prato: o disfarce da contaminação

O pano de prato é um dos itens mais suscetíveis à contaminação. Ele absorve restos de comida, gordura e água —e vira um verdadeiro banquete para bactérias. A recomendação é clara: trocar o pano todos os dias e lavá-lo separadamente, com água quente e sabão.