Garrafa de água pode liberar microplásticos perigosos à saúde, diz estudo

A pesquisa, liderada por Sajedi, identificou que o consumo de água em garrafas plásticas está associado a uma exposição maior a essas partículas do que a ingestão de água da torneira. O estudo foi feito por meio da revisão de 141 artigos científicos sobre o tema.

Impacto no corpo humano

De acordo com os pesquisadores, as partículas encontradas tinham tamanho médio de dois micrômetros, o equivalente a dois milésimos de milímetro —pequenas o bastante para ultrapassar barreiras celulares e alcançar órgãos como o fígado, rins e cérebro. Uma vez no corpo, esses microplásticos podem provocar:

Inflamação crônica;

Estresse oxidativo;

Desequilíbrios hormonais;

Infertilidade;

Danos neurológicos.

Pesquisas recentes encontraram microplásticos em placentas, leite materno, sangue e tecidos humanos, um indício alarmante de sua capacidade de infiltração. Segundo Sajedi, os efeitos não são imediatos, mas crônicos. As consequências acumulam-se com o tempo, aumentando a carga tóxica do organismo. Além dos danos diretos, o estudo indica que essas partículas podem alterar a microbiota intestinal, conjunto de microrganismos essenciais à digestão e à imunidade.

Pequenas mudanças, grandes efeitos

Os microplásticos não chegam ao corpo apenas pela água engarrafada. Eles estão presentes também no ar e nos alimentos, resultado da degradação contínua de produtos plásticos. No caso das garrafas, o problema é agravado pelo próprio processo de fabricação, armazenamento e transporte, que libera partículas diretamente no líquido.