Cientistas sugerem que cérebro pode funcionar melhor com 7 sentidos

Sempre aprendemos que o ser humano percebe o mundo por meio de cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas um grupo de cientistas do Skoltech (Instituto de Ciência e Tecnologia de Skolkovo), na Rússia, sugere que essa visão clássica pode estar incompleta.

A ideia vem de um artigo publicado em agosto no periódico Scientific Reports e citado pelo site Science Daily, sugerindo que o nosso cérebro pode funcionar com sete sentidos, e não apenas cinco. Os cientistas descobriram que a memória, ou seja, a forma como guardamos e organizamos informações, parece estar ligada a um espaço com sete dimensões diferentes.

A equipe criou um modelo matemático que simula o processo de codificação, armazenamento e ativação de lembranças no cérebro — os chamados engrams, registros abstratos que unem diversas características sensoriais.