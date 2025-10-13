Ducha retal, comprimido mensal: o que está em estudo para prevenção do HIV

Existem duas modalidades de PrEP. A diária, em que se toma o medicamento todos os dias, e a PrEP sob demanda, tomando comprimidos antes de uma possível exposição ao HIV, mas de forma prevista.

A PrEP sob demanda é indicada para pessoas que tenham habitualmente relação sexual com frequência menor do que duas vezes por semana e que consigam planejar quando a relação sexual irá ocorrer. Ministério da Saúde

PEP (profilaxia pós-exposição) protege além do HIV. A estratégia previne contra hepatites virais, sífilis e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) após situações com risco de contágio, como violência sexual, relação sexual desprotegida (sem uso de camisinha ou com seu rompimento) e acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com material biológico).

No caso do HIV, a PEP é uma situação de emergência. Ela deve ser iniciada o quanto antes, no máximo em até 72 horas após o risco de exposição. A profilaxia é feita por 28 dias, e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde, inclusive após esse período, fazendo os exames necessários.

"Se você está tomando muita profilaxia pós-exposição, provavelmente é um candidato para PrEP", disse o infectologista Ricardo Sobhie Diaz a VivaBem. "Não dá para a gente achar que PEP é tratamento. PEP é uma prevenção", completou Renata Zomer, presidente do congresso este ano.

PrEP injetável é considerada uma revolução. Nesse formato, em vez de tomar comprimidos diariamente, a pessoa tomaria injeções com intervalos mais longos. O cabotegravir, por exemplo, é administrado a cada dois meses e pode ser uma alternativa mais prática e com eficácia superior à PrEP oral.