Dormir mal pode fazer seu cérebro envelhecer mais rápido, diz novo estudo

Passamos quase um terço de nossas vidas dormindo, mas o sono é tudo menos tempo perdido. Longe de ser um tempo de inatividade passivo, é um processo ativo e essencial que ajuda a restaurar o corpo e a proteger o cérebro. Quando o sono é interrompido, o cérebro sente as consequências, às vezes de forma sutil, que se acumulam ao longo dos anos.

Em um novo estudo, meus colegas e eu examinamos o comportamento do sono e dados detalhados de exames de ressonância magnética do cérebro em mais de 27.000 adultos do Reino Unido com idades entre 40 e 70 anos. Descobrimos que as pessoas com sono insatisfatório tinham cérebros que pareciam significativamente mais velhos do que o esperado com base em sua idade real.

O que significa para o cérebro "parecer mais velho"? Embora todos nós envelheçamos cronologicamente no mesmo ritmo, o relógio biológico de algumas pessoas pode funcionar mais rápido ou mais devagar do que o de outras. Novos avanços na geração de imagens do cérebro e na inteligência artificial permitem que os pesquisadores estimem a idade do cérebro de uma pessoa com base em padrões nos exames de ressonância magnética do cérebro, como perda de tecido cerebral, afinamento do córtex e danos aos vasos sanguíneos.

Em nosso estudo, a idade do cérebro foi estimada usando mais de 1.000 marcadores de imagem diferentes de exames de ressonância magnética. Primeiramente, treinamos um modelo de aprendizado de máquina nos exames dos participantes mais saudáveis - pessoas sem doenças graves, cujos cérebros deveriam corresponder à sua idade cronológica. Depois que o modelo "aprendeu" como é o envelhecimento normal, nós o aplicamos à população total do estudo.

Ter uma idade cerebral maior do que a idade real pode ser um sinal de afastamento do envelhecimento saudável. Pesquisas anteriores associaram um cérebro com aparência mais velha a um declínio cognitivo mais rápido, maior risco de demência e até mesmo maior risco de morte precoce.

O sono é complexo, e nenhuma medida isolada pode contar toda a história da saúde do sono de uma pessoa. Nosso estudo, portanto, concentrou-se em cinco aspectos do sono relatados pelos participantes do estudo: seu cronotipo (pessoa "matutina" ou "noturna"), quantas horas costumam dormir por dia (sete a oito horas é considerado o ideal), se têm insônia, se roncam e se sentem sono excessivo durante o dia.

Essas características podem interagir de forma sinérgica. Por exemplo, uma pessoa com insônia frequente também pode sentir mais sonolência diurna, e ter um cronotipo tardio pode levar a uma duração de sono mais curta. Ao integrar todas as cinco características em uma "pontuação de sono saudável", obtivemos um quadro mais completo da saúde geral do sono.

Pessoas com quatro ou cinco características saudáveis tinham um perfil de sono que chamamos de "saudável", enquanto aquelas com duas a três tinham um perfil "intermediário" e aquelas com zero ou uma tinham um perfil "ruim".

Quando comparamos a idade cerebral entre os diferentes perfis de sono, as diferenças ficaram claras. A diferença entre a idade cerebral e a idade cronológica aumentou em cerca de seis meses para cada ponto a menos na pontuação de sono saudável. Em média, as pessoas com um perfil de sono ruim tinham cérebros que pareciam quase um ano mais velhos do que o esperado com base em sua idade cronológica, enquanto as pessoas com um perfil de sono saudável não apresentavam essa diferença.

Também consideramos as cinco características do sono individualmente: o cronotipo tardio e a duração anormal do sono se destacaram como os maiores contribuintes para o envelhecimento mais rápido do cérebro.

Um ano pode não parecer muito, mas em termos de saúde cerebral, é importante. Mesmo pequenas acelerações no envelhecimento do cérebro podem se agravar com o tempo, aumentando potencialmente o risco de comprometimento cognitivo, demência e outras condições neurológicas.

A boa notícia é que os hábitos de sono podem ser modificados. Embora nem todos os problemas de sono sejam facilmente corrigidos, estratégias simples podem ser adotadas para melhorar a saúde do sono e proteger a saúde do cérebro: manter um horário regular de sono; limitar o uso de cafeína, álcool e telas antes de dormir; e criar um ambiente escuro e silencioso.

Como exatamente a qualidade do sono de uma pessoa afeta sua saúde cerebral?

Uma explicação pode ser a inflamação. Cada vez mais evidências sugerem que os distúrbios do sono aumentam o nível de inflamação no corpo. Por sua vez, a inflamação pode prejudicar o cérebro de várias maneiras: danificando os vasos sanguíneos, desencadeando o acúmulo de proteínas tóxicas e acelerando a morte das células cerebrais.

Conseguimos investigar o papel da inflamação graças às amostras de sangue coletadas dos participantes no início do estudo. Essas amostras contêm uma grande quantidade de informações sobre diferentes biomarcadores inflamatórios que circulam no corpo. Quando consideramos isso em nossa análise, descobrimos que os níveis de inflamação eram responsáveis por cerca de 10% da conexão entre o sono e o envelhecimento do cérebro.

Outros processos também podem desempenhar um papel

Outra explicação está centrada no sistema glinfático —a rede interna de eliminação de resíduos do cérebro, que fica ativa principalmente durante o sono. Quando o sono é interrompido ou insuficiente, esse sistema pode não funcionar adequadamente, permitindo o acúmulo de substâncias nocivas no cérebro.

Outra possibilidade é que a falta de sono aumente o risco de outras condições de saúde que também são prejudiciais à saúde do cérebro, incluindo diabetes tipo 2, obesidade e doença cardiovascular.

Nosso estudo é um dos maiores e mais abrangentes do gênero, beneficiando-se de uma amostra populacional muito grande, de um olhar multidimensional da saúde do sono e de uma estimativa detalhada da idade do cérebro por meio de milhares de características de ressonância magnética do cérebro.

Embora pesquisas anteriores tenham relacionado o sono insatisfatório ao declínio cognitivo e à demência, nosso estudo demonstrou ainda que o sono insatisfatório está ligado a um cérebro de aparência mensuravelmente mais velha, e a inflamação pode explicar essa ligação.

O envelhecimento do cérebro não pode ser evitado, mas nossas escolhas de comportamento e estilo de vida podem moldar a forma como ele se desenvolve. As implicações de nossa pesquisa são claras: para manter o cérebro mais saudável por mais tempo, é importante fazer do sono uma prioridade.

*Abigail Dove, pesquisadora de pós-doutorado, neuroepidemiologia, Karolinska Institutet

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.