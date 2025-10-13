Cérebro de bebês identifica idiomas ouvidos antes de nascer, diz estudo

Há tempos sabemos que aprender uma nova língua é mais fácil quando se é criança —mas e se esse "começo" pudesse acontecer ainda na barriga da mãe? Pesquisadores da Universidade de Montreal (Canadá) descobriram que o cérebro de bebês pode ser moldado por sons ouvidos antes mesmo do nascimento.

Segundo o estudo, publicado em 5 de agosto na revista Communications Biology, bastam algumas semanas de exposição pré-natal a um idioma diferente para reconfigurar as redes cerebrais associadas à linguagem. O bebê não chega a aprender palavras, mas o cérebro passa a tratar aquele idioma como algo familiar.

"Não podemos dizer que os bebês 'aprendem' uma língua antes do nascimento. O que podemos afirmar é que os neonatos desenvolvem familiaridade com uma ou mais línguas durante a gestação", explica Anne Gallagher, coautora do estudo, para a Scientific American.