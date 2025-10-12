'Vacina contra HIV é desafio extraordinário', diz pesquisador da Unifesp

Em conversa com VivaBem no 24º Congresso Brasileiro de Infectologia, Diaz deu mais detalhes da pesquisa, falou sobre os desafios de encontrar uma cura e uma vacina preventiva para o HIV.

VivaBem: Temos ouvido falar em cura funcional do HIV. O que seria isso?

Ricardo: A gente não usa mais o termo cura funcional. Antes, falava que tinha dois tipos de cura: uma que você se livra do vírus de forma completa e outra que você controla o vírus. A cura funcional era a que você controlava. Por alguma orientação, isso se juntou e agora a gente chama de remissão sustentada sem antirretrovirais, significando que a pessoa pode ficar sem o tratamento convencional e não ter o vírus detectado no sangue dela.

O paradigma da cura do HIV é que você elimina a resposta do corpo ao vírus. Por exemplo, a gente cura hepatite C hoje em dia, mas sempre vai ter um sinal de que a pessoa teve hepatite C. A gente consegue curar o HIV com transplante de medula, mas os anticorpos somem.

Tem pessoas que controlam o vírus naturalmente, chamadas de controladores de elite, é 1%. A carga viral é indetectável, e elas podem até perder o controle ao longo do tempo, mas têm a resposta do corpo mostrando que o vírus está ali.

Uma pessoa que se cura do HIV com transplante de medula, por exemplo, pode doar sangue, porque você não vai saber que ela teve, porque os testes são negativos. Foi o que aconteceu com o paciente de São Paulo. Ele funcionou não como um controlador de elite, mas exatamente como as pessoas que foram curadas com transplante de medula, porque os anticorpos dele foram diminuindo e acabaram, e a imunidade celular dele também acabou.

Dá para dizer que não existe mais o vírus no corpo dele?

A única forma de saber se existe o vírus no corpo da pessoa ou não é, depois de um estudo de cura, interromper o tratamento. Mas a gente tem as melhores evidências de que o vírus não existe na hora que dosa os anticorpos, porque isso a gente aprendeu quando curou o cara com transplante de medula. Esse é o melhor que a gente pode fazer para falar que uma pessoa está sem o vírus completamente.