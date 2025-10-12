Dor no sexo e secura: lactantes têm sintomas parecidos com os da menopausa

Além disso, o acompanhamento pós-parto costuma focar no bebê e em questões como aleitamento, vacinação e depressão pós-parto, mas não na saúde sexual da mãe. "Não existe uma triagem sistemática desses sintomas. Em geral, eles só aparecem quando a mulher traz a queixa espontaneamente ou quando são investigados em pesquisas. Se a paciente não falar, muitas vezes passa despercebido", afirma o ginecologista e obstetra Rômulo Negrini, coordenador médico materno-infantil do Einstein Hospital Israelita.

A presença de sintomas como dor, secura e atrofia não afeta apenas a vida sexual, mas também o bem-estar emocional e a rotina diária da mulher. Segundo Negrini, esses sintomas impactam o desejo, a frequência e a satisfação sexual.

"Muito embora o estudo não se concentre primariamente nos impactos emocionais qualitativos, é razoável inferir que dor e desconforto podem gerar frustração, vergonha, diminuição da autoestima, dificuldades no relacionamento conjugal e até sensação de isolamento. A dor é um limitador importante da vida cotidiana e pode, inclusive, interferir

no cuidado com o bebê", destaca o especialista.

De acordo com os resultados da investigação, três meses após o parto, 60% das mulheres relataram dor durante a relação sexual. Esse número cai para 40% em seis meses e para 28% em um ano. Além disso, quase três em cada quatro mulheres apresentaram algum grau de disfunção sexual, medida por meio do Índice de Função Sexual Feminina (IFSFI), um questionário que avalia aspectos como desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Quanto maior for a pontuação, melhor a função sexual.

Tratamento sem prejuízo ao aleitamento

Embora ainda faltem diretrizes específicas para o manejo da síndrome, Negrini ressalta que há alternativas seguras para aliviar os sintomas sem prejudicar a amamentação. "O tratamento pode começar com medidas não hormonais, como lubrificantes no momento da relação, hidratantes vaginais de uso contínuo, ajustes comportamentais e até fisioterapia pélvica. Em casos selecionados, podemos recorrer a tratamentos hormonais locais, sempre com cautela e acompanhamento médico", explica. "É fundamental mostrar à mulher que ela não precisa sofrer, pois existem recursos disponíveis."