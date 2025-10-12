'Doei 70% do meu fígado à minha filha de 2 anos e hoje ela tem vida normal'

"O transplante curou a minha filha. Hoje em dia ela come de tudo e tem uma vida normal", comemora Tatiana, moradora de São Bernardo do Campo (SP). A VivaBem, ela compartilha a história da família.

'Dormia praticamente o dia todo'

"Tive uma gestação saudável e Alana nasceu bem, mas, aos seis meses, teve algumas dificuldades durante a introdução alimentar: comia frutas, mas recusava o almoço e o jantar. Eu fazia sopa com músculo, por exemplo, mas ela fechava a boca e não comia.

Inicialmente, achei que fosse do próprio processo da introdução alimentar que costuma ser desafiador para muitas crianças, mas essa recusa persistiu por um tempo.

A pediatra de Alana me orientou a realizar alguns testes, que consistiam em retirar determinados alimentos para observar quais ela aceitava e rejeitava. Percebi que ela não gostava de nenhum tipo de carne — como fígado, carne moída e frango — e retirei a proteína de origem animal da dieta. Ela passou a se alimentar um pouco melhor, mas ainda era um desafio.