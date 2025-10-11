Por que pessoas que tomam remédio para diabetes podem sofrer mais no calor?

Medicamentos que elevam a vulnerabilidade

A lista de fármacos que prejudicam a termorregulação inclui diversas medicações. Entre elas estão os remédios diuréticos, muito usados no tratamento da pressão alta e de problemas no rim, mas que podem aumentar a sensibilidade a altas temperaturas. "Em períodos de muito calor, quando o corpo já está perdendo líquidos pelo suor, esses medicamentos podem causar queda de pressão e até desmaios", explica a farmacêutica sanitarista Maria Fernanda Barros, assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA).

Já os medicamentos para controlar a pressão arterial, usados para tratar várias condições cardíacas, podem causar a redução da sensação de sede, tornando os pacientes mais propensos à desidratação. Eles ainda reduzem a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos, prejudicando a capacidade do corpo de dissipar calor.

Pessoas que sofrem com diabetes também podem ter problemas em dias muito quentes. A metformina e os inibidores SGLT2 geram mais risco de desidratação por aumentarem a perda de líquidos do corpo, tornando os sintomas precoces da hipertermia mais difíceis de detectar. Além disso, o aumento de temperatura afeta a eficácia da insulina, o que pode comprometer o tratamento, se não for bem acondicionada.

Muitos pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológicos também sofrem com interferências nos mecanismos de regulação da temperatura corporal por conta de seus tratamentos. "O efeito nesses casos é duplo: reduz o suor e a sede. Quanto menos suor, menor dissipação de calor. Além disso, a menor percepção de sede gera menor reposição de líquidos, o que reduz ainda mais a capacidade de suar, aumentando o risco de desidratação", explica a farmacêutica Amouni Mourad, assessora técnica do CRF-SP.

E alguns remédios, por si só, aumentam a temperatura corporal. É o caso dos anticolinérgicos, usados no tratamento da doença de Parkinson, que podem elevar em até meio grau a temperatura corporal média. Os estimulantes usados nos transtornos de atenção também aumentam a temperatura corporal, entre eles a quetiapina.