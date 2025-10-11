Mãe congela cordão umbilical e salva vida do filho: 'Tive pressentimento'

O pai dela, também médico, e o ex-marido e pai de seus filhos, enfermeiro, apoiaram a decisão. "Foi natural, pois já demonstrava esse sentimento 12 anos antes de ser mãe", conta.

Ela congelou o cordão umbilical do primeiro bebê e, depois, do segundo. Mas, nessa segunda vez, um novo pressentimento apareceu.

"Tive a sensação de que ele morreria e eu ficaria apenas com minha filha mais velha." Insegura, buscou apoio espiritual e, pouco tempo depois, engravidou novamente.

O terceiro filho veio como um alívio e ali também a intuição falou mais alto: o cordão umbilical do caçula também foi congelado.

O tempo passou, e os três cordões ficaram armazenados. Até que, em maio de 2023, Arthur, o filho do meio, teve sintomas do que parecia uma gripe. Os exames iniciais sugeriam dengue, mas a mãe sabia que havia algo a mais.

"Parecia que todo mundo achava que era paranoia minha. Eu insistia com os médicos para fazer uma biópsia de medula. Dentro de mim, eu sabia."