Metanol em bebidas: existe dose da substância que não causa danos à saúde?

Ele aparece naturalmente durante a produção de bebidas alcoólicas como resultado de processos químicos. Na destilação de produtos como gin, vodca e uísque, ele deve ser descartado e, o etanol, mantido para formar o teor alcoólico. Apesar do descarte, é natural que fique um resquício dele.

As bebidas destiladas e fermentadas já têm metanol, é inerente ao processo, mas os níveis são baixos. Alaor Almeida, farmacêutico-bioquímico do Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Botucatu.

Esse resíduo é regulado pela Anvisa e corresponde a menos de 1% da bebida final, o que o órgão considera tolerável. Pode haver no máximo 0,011 ml de metanol por 100 ml de bebida destilada contendo em média 43% de etanol —ou seja, 8,7 mg do produto. As regras para produção de cachaça estão previstas em portaria do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e também se aplicam a outros da mesma classe.

É uma quantidade muito pequena que deve ficar, que provavelmente não resultará em nada porque será facilmente eliminada pelo corpo. Essa 'quantidade segura', então, seria o que a gente normalmente encontra nas bebidas, menos de 1%. Flavio Vichi, professor do Instituto de Química da USP

Gravidade pode variar

Qualquer concentração acima da estipulada pelas autoridades pode causar danos. Para Nancy Barbi, professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ, apesar de haver um limite tolerável, não há como garantir uma "dose segura", já que as pessoas podem responder de forma diferente a certas doses de metanol.