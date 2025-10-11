Devo induzir o vômito? O que fazer em caso de envenenamento e intoxicação

Para saber a gravidade e como agir, deve-se analisar, além da presença dos sinais e sua intensidade, se possível:

a duração do tempo de exposição ao agente (quanto maior, maiores os efeitos)

a concentração (se o dano se deu por muito ou por pouco)

a toxicidade (alguns agentes são mais tóxicos que outros, mesmo em iguais concentrações)

a natureza (se é gás, líquido, vapor)

a suscetibilidade individual (algumas pessoas são mais sensíveis que outras).

Como agir num primeiro momento?

Antes de ir direto ao hospital, a primeira conduta a ser tomada é verificar se de fato a pessoa está em perigo. Não é porque tenha simplesmente tido contato inadequado com alguma substância que isso ocorrerá.

Algumas não são tão nocivas e não requerem tratamento. Entretanto, nenhum sintoma deve ser desprezado e deve ser investigado o quanto antes pelo médico. Em caso de dúvidas sobre a gravidade ou como agir, melhor levar ao pronto-socorro.

Mas enquanto a ajuda não chega, é possível realizar uma limpeza (com água corrente e, em áreas externas, sabão) da pele ou olho que teve contato com alguma toxina, assim como a retirada de roupas contaminadas.