Padilha: Vacina brasileira da dengue deve ficar disponível ainda em 2025

A vacina nacional contra a dengue pode começar a chegar à população já em 2025, prevê Alexandre Padilha, ministro da Saúde, no Alt Tabet, do Canal UOL.
Padilha detalha que, em parceria com o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan já trabalha no desenvolvimento de uma vacina no Brasil. Além disso, foi firmado um acordo com um fabricante chinês para ampliar a produção de doses no país.
Nossa expectativa é que no final desse ano a gente já possa começar a disponibilizar as primeiras doses de vacina, no ano que vem também um número maior com o crescimento da produção. Alexandre Padilha
O ministro diz que a vacina brasileira será peça-chave no combate à doença nos próximos anos. "Sem dúvida alguma vai ser uma aposta muito importante para os próximos anos para a gente controlar a dengue no Brasil."
'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol
O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.
Só no estado de São Paulo, foram contabilizados 23 casos de intoxicação em bebidas com metanol. Outros 148 casos estão em investigação.
A gente registra todo ano, em torno de 20 casos de intoxicação por metanol, ao longo dos últimos 10 anos. Então, é uma situação anormal. Alexandre Padilha
'Etanol farmacêutico é antídoto', diz Padilha sobre intoxicação
O ministro Padilha explica que etanol farmacêutico e fomepizol são antídotos utilizados no tratamento de intoxicação por metanol, com orientações específicas aos profissionais de saúde.
Existe já um antídoto no Brasil, que é o etanol farmacêutico. Não é o do combustível, nem o que você bebe nas outras bebidas, é uma concentração específica que é disponível. Então, a gente orienta como utilizar isso. Alexandre Padilha
Socorro em voo: 'Mais comum do que imagina'
Na entrevista, o ministro, que é médico, relembrou o episódio recente em que prestou socorro a uma passageira que desmaiou antes da decolagem de um voo em Brasília, e afirmou que esse tipo de ocorrência é mais frequente do que se imagina.
"Não é a primeira vez que acontece isso comigo. É uma coisa mais comum do que você imagina. Tanto voo nacional, [como] voo internacional", contou.
Padilha descarta candidatura: 'Dedicação exclusiva ao Ministério'
O ministro Padilha afirma que não será candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2026 e garante dedicação exclusiva ao Ministério da Saúde até o fim do mandato.
Não sou candidato. Quando o presidente Lula me convidou para voltar a ser ministro da saúde, ele perguntou sobre isso porque qual que é a preocupação dele? Eu assumi em março. Se alguém é candidato, ia sair em abril do ano que vem, ia ficar um ano só. Alexandre Padilha
