Padilha: Vacina brasileira da dengue deve ficar disponível ainda em 2025

A vacina nacional contra a dengue pode começar a chegar à população já em 2025, prevê Alexandre Padilha, ministro da Saúde, no Alt Tabet, do Canal UOL.

Padilha detalha que, em parceria com o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan já trabalha no desenvolvimento de uma vacina no Brasil. Além disso, foi firmado um acordo com um fabricante chinês para ampliar a produção de doses no país.