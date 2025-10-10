'Smart drugs': medicamentos prometem mais performance, mas a que custo?

Um exemplo citado em editorial da revista eClinicalMedicine, da The Lancet, foi a descoberta da cova de um xamã nos Andes, de mil anos atrás, enterrado com plantas psicoativas como coca e alucinógenos.

"O conjunto, projetado para o consumo de drogas que alteram a mente, é sinal não apenas do intrincado conhecimento botânico das práticas rituais pré-colombianas, mas também da natureza antiga e transcultural da vontade humana de levar o cérebro além de seus limites", escrevem os editorialistas.

O século 20 marcou a virada para substâncias sintéticas com propósitos médicos específicos. O metilfenidato surgiu nos anos 1950 para tratar sintomas de TDAH; a modafinila foi aprovada nos anos 1990 contra narcolepsia; e a lisdexanfetamina tornou-se opção para TDAH e compulsão alimentar.

"São medicamentos de prescrição que acabam sendo usados fora da indicação médica, geralmente por estudantes em época de provas, profissionais em ambientes de alta competitividade e, mais recentemente, até por gamers ou influenciadores digitais", diz Zoldan.

De acordo com o NHS, o sistema de saúde pública britânico, entre 2021 e 2023 a prescrição de estimulantes do sistema nervoso central para o tratamento do TDAH aumentou 32% em adultos e 12% em crianças. Foi a primeira vez, desde o início dos registros em 2015, que mais adultos do que crianças receberam essas prescrições.

No Brasil, uma pesquisa de 2019 feita com universitários mostrou que 5,8% relataram uso de metilfenidato para "melhora cognitiva" e que 41% usaram o medicamento nas quatro semanas anteriores ao estudo. Esses números, somados ao crescimento observado no Reino Unido durante a pandemia de covid-19, apontam para um comportamento que tende a se intensificar diante das transformações sociais recentes.