Quase 60% dos hipertensos brasileiros não seguem tratamento, aponta estudo

Em seguida, eles tiveram que responder a um questionário validado internacionalmente com quatro perguntas sobre o uso de medicamentos. As perguntas eram: 1) Você alguma vez esquece de tomar seu remédio?; 2) Você é algumas vezes descuidado com o horário de tomar seu remédio; 3) Quando você se sente bem, você alguma vez para de tomar seu remédio?; 4) Quando você se sente mal com o remédio, para de vez de tomá-lo?.

As respostas foram avaliadas com base na Escala de Moritsky-Green, que determina três níveis de sucesso para o tratamento: alta, média e baixa aderência à medicação. Pacientes que responderam que nunca deixaram de tomar os remédios iam direto para a categoria alta. Já aqueles que deixavam de tomar o remédio em uma a duas das situações perguntadas se encaixavam na média aderência. Aqueles que interrompiam a medicação em três ou quatro das situações estavam na classe de baixa aderência.

Idosos e pacientes negros ou miscigenados seguem menos o tratamento, sugere o estudo. Cerca de 56,71% dos pacientes hipertensos estudados tinham idade igual ou maior do que 65 anos, mas destes 48,11% tinham média aderência ao tratamento e 59,74% não tomavam os medicamentos como deveriam.

17,7% dos pacientes negros e 13,1% dos miscigenados têm baixa aderência ao tratamento, número fica entre 7,5% e 9% entre asiáticos e brancos respectivamente. Medicamentos são tomados com rigor por 31,4% dos negros e 33,6% de miscigenados, enquanto a proporção chega a 46,2% entre brancos e 42,5% entre asiáticos.

Para os especialistas, pacientes negros ou miscigenados podem ter mais dificuldade de seguir o tratamento por questões socioeconômicas, como baixa escolaridade e salários, além de dificuldade no acesso a serviços de saúde. Eles destacam que o problema já foi apontado por outro estudo conduzido em Salvador (BA), com 200 pacientes hipertensos de baixa renda, em que "apenas" 46,4% dos indivíduos brancos não seguiam ao tratamento, o que acontecia entre 67% dos miscigenados/pardos e 80% dos pacientes negros.

Os participantes do Nordeste são aqueles que seguem o tratamento menos à risca de todo o país, apontou ainda o estudo. Cerca de 22% dos pacientes da região estão na categoria de menor aderência ao tratamento; este número é de cerca de 9% no Sudeste e no Sul, de 5% no Norte e 13,6% no Centro-Oeste.