Depressão: como identificar que crianças e adolescentes precisam de ajuda

A depressão é um quebra-cabeça biológico e emocional que ainda desafia a ciência. Sabe-se, no entanto, que ela está ligada a uma desregulação nos neurotransmissores —substâncias como serotonina, dopamina e noradrenalina, responsáveis por fazer os neurônios "conversarem". Quando essa comunicação falha, o resultado é uma queda na energia, no humor e na capacidade de sentir prazer.

Embora já existam formas de investigar essas modulações químicas, o diagnóstico clínico ainda depende da observação dos sintomas e das emoções do paciente. Crianças e adolescentes também podem ter depressão e identificar os sinais nem sempre é simples para os pais.

Sinais de alerta

A depressão não escolhe idade. Estima-se que cerca de 3% das crianças e até 10% dos adolescentes sofram com o transtorno. A ideia de que infância e juventude são fases livres de estresse e angústia é um mito: conflitos familiares, pressão escolar e mudanças hormonais também podem acionar o gatilho da doença.