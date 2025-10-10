Adeus, papel higiênico: planta usada em chás substitui o rolo no banheiro?

Quem diria que o velho boldo, famoso por aliviar o estômago depois de um almoço pesado, poderia ganhar uma função completamente diferente? A planta, cujo nome científico é Plectranthus barbatus, vem sendo estudada na África e nos Estados Unidos como uma alternativa sustentável ao papel higiênico.

A ideia parece inusitada, mas tem sua lógica: as folhas do boldo são aveludadas, macias e pouco irritativas, além de terem tamanho parecido com o de um pedaço de papel higiênico. Para quem busca reduzir o impacto ambiental e economizar, a proposta soa tentadora.

Mas será que essa tendência pegaria no Brasil? Antes de aderir, especialistas fazem um alerta: a limpeza ideal da região íntima continua sendo com água corrente e sabão neutro. Só assim é possível eliminar completamente os resíduos e evitar traumas na pele.