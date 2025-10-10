Corpo são, pênis acordado: 10 táticas para melhorar a ereção sem remédio

Coração e pênis têm mais em comum do que se imagina: ambos dependem de uma circulação eficiente para funcionar corretamente.

Embora não seja a única causa, a disfunção erétil pode estar ligada a questões cardiovasculares: com a circulação comprometida nas artérias, o sangue pode não chegar ao pênis. Outros fatores como problemas na transmissão de sinais neurológicos para o órgão masculino e ansiedade também podem estar envolvidos.

"A disfunção erétil muitas vezes surge como um sinal precoce de problemas cardiovasculares", alerta Eugênio Moraes, cardiologista pelo InCor (Instituto do Coração) e médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.