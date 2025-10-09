Caminhar na esteira inclinada queima gordura? O que a ciência já descobriu

Ou seja, é mais sustentável, uma vez que, por ser de menor intensidade relativa, pode ser mantido por mais tempo, melhorando a aderência.

Tudo isso, porém, não quer dizer que o protocolo testado é simplesmente "melhor do que correr", mas sim que pode ser útil dependendo do objetivo de quem treina e de suas capacidades físicas.

Inclinação certa depende do corpo e objetivo

Embora caminhar com inclinação favoreça a queima de gordura durante a atividade, é importante lembrar que emagrecer depende do balanço entre o que se gasta e o que se consome ao longo do tempo. A inclinação ajuda, mas não substitui o papel da alimentação e da regularidade dos treinos.

Além disso, manter uma subida acentuada por muito tempo pode ser exigente demais para algumas pessoas. O ideal é ajustar a inclinação e o ritmo ao seu nível de preparo, começando com pequenos aumentos e progredindo gradualmente. O acompanhamento profissional é sempre uma boa pedida para definir o melhor tipo de treino para você.

*Com informações de reportagem publicada em 25/07/2025