Por que sua voz é única (e o que ela pode revelar sobre sua saúde)

A voz humana é uma espécie de assinatura biológica. Nenhuma é igual à outra —mesmo que algumas soem parecidas. Isso acontece porque cada voz nasce da combinação de características anatômicas e comportamentais que funcionam como um "impressor" de som dentro do corpo.

Tudo começa na laringe, o tubo localizado no pescoço que abriga as cordas (pregas) vocais. Quando o ar expelido pelos pulmões passa por elas, provoca vibrações que geram som. Esse som, no entanto, só ganha forma com a ajuda da língua, dos lábios e do palato (céu da boca), responsáveis por transformá-lo em fala.

Parte dessa singularidade é genética: o tamanho da laringe, o comprimento e a espessura das pregas vocais e até o formato da cavidade oral influenciam no timbre.