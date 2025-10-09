O que comer no café da manhã? Veja opções de lanches ricos em proteína

Começar o dia com proteínas no prato é uma das formas mais eficazes de manter a energia estável, evitar picos de fome e garantir disposição ao longo da manhã. O ovo de galinha, por exemplo, é o clássico dos cafés da manhã nutritivos.

Rico em aminoácidos essenciais, ele ajuda na saciedade, no controle da glicemia e no funcionamento do metabolismo. Em apenas 100 g (cerca de dois ovos cozidos), são 10,4 g de proteína —um bom reforço para quem busca começar o dia com equilíbrio.

Mas há uma boa notícia: o cardápio matinal pode ser muito mais variado. Diversos alimentos têm ainda mais proteína do que o ovo e podem ser incorporados facilmente nas primeiras refeições.