Síndrome faz criança ter fome sem fim: 'Chorava quando terminava de comer'

A acreana Melinda Paulo Lima Machado, de 2 anos, foi diagnosticada há pouco mais de um mês com a síndrome de Prader-Willi, uma condição genética rara conhecida, principalmente, por causar fome insaciável em quem a possui. Melinda tem 16 quilos, peso acima da média para a idade.

Ela sempre teve muita fome. Comia nos horários, mas sempre queria mais e chorava quando terminava de comer, contou o pai, o servidor público Luan Machado.

Nos primeiros dias de vida, os pais já haviam notado alguns sinais diferentes. Melinda não chorou ao nascer, era bem "molinha" e não conseguiu mamar no peito. A família relata que ela conseguiu fazer a pega apenas uma vez e precisou ser alimentada com leite em um copinho.