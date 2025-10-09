Teste genético pode ajudar a escolher melhor remédio, mas não vale pra tudo

Uma das maiores vantagens do teste farmacogenético é que ele proporciona um tratamento mais personalizado, eficaz e seguro, reduzindo os efeitos indesejados.

"Com o resultado, o médico pode ajustar a dose da medicação, trocar por outra que tenha mais chances de funcionar, escolher o melhor horário de uso, evitar remédios que possam causar efeitos colaterais perigosos e ainda evitar o desperdício de dinheiro com medicamentos ineficazes para os pacientes", explica Alice Cristina Rodrigues, farmacêutica-bioquímica pela USP e pesquisadora no Beth Israel Deaconess Medical Center, em Boston, nos Estados Unidos.

Os benefícios dos exames farmacogenômicos já são reconhecidos por especialistas no mundo todo. No Brasil, a Rede Nacional de Farmacogenética e Farmacogenômica coordena estudos e diretrizes nacionais para integrar a farmacogenética à prática clínica.

No cenário internacional, diretrizes como as do CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) e da DPWG (Dutch Pharmacogenetics Working Group) orientam os médicos sobre como usar testes genéticos para escolher o medicamento mais adequado, em áreas como oncologia, cardiologia e psiquiatria.

No tratamento de câncer de mama HER2-positivo, por exemplo, já foi identificado que uma medicação chamada trastuzumabe funciona melhor em mulheres que têm essa mutação genética específica.

Já um estudo publicado em 2022 no periódico Jama avaliou o uso de testes farmacogenéticos em pacientes com depressão e ajudou os médicos a evitar remédios com maior risco de interação genética, tornando a prescrição mais segura.