'Fui operado em Curitiba por um médico que estava no Kuwait'

A hérnia ocorre quando há o deslocamento de uma alça do intestino por meio de um orifício que se forma na parede abdominal, na região da virilha. A cirurgia é o único tratamento eficaz para as hérnias, especialmente na fase precoce da doença.

O diagnóstico de Brian foi confirmado em consultas realizadas em unidades públicas no ano passado, e o procedimento só foi autorizado quase um ano depois.

Quando soube que a operação seria feita com o auxílio de um robô, ficou tranquilo —até descobrir que o médico que comandaria o equipamento não estaria nem no mesmo país.

De início, eu achei que seria só uma cirurgia robótica normal. Mas, quando falaram que o doutor estaria em outro continente, eu pensei: será que é seguro? Será que vai dar certo? Ele não ia estar ali pessoalmente, mas controlando tudo de uma tela 3D. A gente se pergunta: e se a internet falhar? E se algo der errado?

Antes do procedimento, ele foi tranquilizado pela equipe médica. Havia uma equipe completa de cirurgiões e enfermeiros no centro cirúrgico, prontos para intervir no que fosse necessário.