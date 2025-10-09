É seguro fazer abdominal para quem tem diástase?

Diástase não é apenas um detalhe estético. Ela acontece quando os músculos retos do abdome —aqueles que formam o "tanquinho" — se afastam mais do que o normal, deixando a barriga com aspecto mais saliente. O problema é especialmente comum em mulheres que tiveram gestações múltiplas ou deram à luz bebês com peso elevado.

Como ela acontece

Durante a gravidez, o corpo feminino passa por um turbilhão de mudanças hormonais e anatômicas. O crescimento do útero para comportar o feto, por exemplo, pode afastar os músculos do abdome. Se essa separação ultrapassa 3 cm ou persiste no pós-parto, recebe o nome de diástase.

Sintomas e diagnóstico

Além da aparência diferente na região abdominal, a diástase pode causar: