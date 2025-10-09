Vacina é coisa de adulto, sim: a idade enfraquece o sistema imunológico

Com o envelhecimento, surgem condições médicas como diabetes, pressão alta ou problemas cardíacos, que podem impactar as defesas do corpo. Estudos indicam que, aos 50 anos, uma pessoa pode ter até sete comorbidades. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade às doenças infecciosas. Lauriene Harrington, diretora médica de Assuntos Médicos Globais da GSK

Para Otávio Cintra, diretor médico regional de vacinas da GSK, a vacinação em adultos precisa ganhar força, já que o risco de contaminação por várias doenças —como gripe, herpes-zóster e sarampo— pode ser reduzido com alta cobertura vacinal.

"A cobertura vacinal contra influenza em adultos no Brasil não chegou a 50% em 2025. Isso aumenta significativamente as internações hospitalares, assim como o número de mortes entre pacientes que já têm outras doenças que agravam o quadro", explica Cintra.

Consequências a longo prazo para a saúde e para o bolso

"A sensação era de que um objeto estava cortando meu pescoço ou que havia uma bola de metal em minha garganta." Foi assim que uma professora do ensino fundamental nas Filipinas descreveu os sintomas de herpes-zóster, doença que só conheceu após o diagnóstico. Seu desconforto não era visível e a dor difícil de explicar. Mesmo depois da cura, sofreu com problemas crônicos e sequelas por três anos.

O herpes-zóster é causado pelo vírus adormecido da catapora. Mais comum em idosos devido à queda da imunidade, manifesta-se com dores intensas (comparáveis às da fibromialgia) e bolhas na pele. Sua sequela mais temida é a neuralgia pós-herpética: dores crônicas que persistem após a cura, como ocorreu com a professora filipina.