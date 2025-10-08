Por que você deveria beber mais água se quiser melhorar o humor

"Ainda não há consenso científico, mas a maioria dos estudos indica que a desidratação contribui para o aumento da ansiedade e do estresse. Quando há redução no volume de líquidos circulantes e na pressão arterial, o corpo libera hormônios, como vasopressina e cortisol, para manter o equilíbrio, e essa resposta está associada à maior irritabilidade, tensão e sensação de estresse", afirma Murilo Brasileiro, psiquiatra e médico do sono do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco).

Acredita-se que regiões do cérebro responsáveis por detectar a desidratação possam disparar essa resposta hormonal. No entanto, ainda não se sabe se outras vias neurológicas também estão envolvidas no processo pelo qual a falta de água afeta o humor e a percepção emocional.

Além disso, a desidratação pode intensificar os sintomas de ansiedade ao interferir em neurotransmissores ligados ao equilíbrio emocional, como a serotonina e o GABA.

"Se a pessoa já convive com um transtorno de ansiedade, pode ficar mais atenta a sinais do corpo e tentar interpretá-los, o que acaba intensificando o quadro. Nosso organismo tende a indicar quando algo não está bem. No entanto, sintomas físicos da desidratação, como taquicardia, palpitações, sudorese e tontura, podem se confundir com manifestações de ansiedade ou até agravar crises de pânico", diz Maria Amália Pedrosa, psiquiatra e mestre em política e gestão em saúde.

Estudo afirma que beber pouca água aumenta o estresse

Um estudo da Liverpool John Moores University mostrou que não beber água suficiente pode intensificar as respostas do corpo ao estresse. Os pesquisadores verificaram que pessoas com hidratação insuficiente apresentaram níveis de cortisol cerca de 50% maiores durante situações de pressão.