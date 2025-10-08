Por que as mulheres vivem mais? As razões por trás da longevidade feminina

De um lado, o estilo de vida: os homens ainda se expõem mais a riscos, cuidam menos da saúde e frequentam menos o consultório médico.

De outro, fatores hormonais. O estrogênio e a progesterona, predominantes no corpo feminino, fortalecem o sistema imunológico e funcionam como antioxidantes naturais, neutralizando os radicais livres que envelhecem as células e aumentando a proteção contra doenças cardiovasculares.

A testosterona, por outro lado, que confere aos homens vigor e massa muscular, pode cobrar seu preço com o tempo. Estudos apontam que esse hormônio acelera processos degenerativos e está associado a maior risco de hipertensão, aterosclerose e câncer de próstata.

Genética também conta

Desde a gestação, os embriões masculinos já demonstram desvantagem: morrem em ritmo mais alto que os femininos, informou uma reportagem da BBC. Isso acontece devido aos cromossomos que determinam o sexo — as mulheres têm dois cromossomos X, enquanto os homens têm um X e um Y.

O cromossomo X carrega genes importantes para a longevidade. Assim, se uma mulher tem um defeito genético em um dos X, o outro pode compensar a falha; os homens, sem essa "cópia de segurança", ficam mais vulneráveis a doenças e mutações.