Pés e mãos gelados podem ser sinal de alerta de que algo não vai bem?

Quando a temperatura cai, anunciando a chegada de dias mais frios, é comum as extremidades do nosso corpo, como nariz, pés e mãos, ficarem geladas. Essa sensação acontece porque o organismo interrompe o fluxo sanguíneo nas extremidades para concentrar e manter o aquecimento dos órgãos internos, vitais para nossa sobrevivência, como o coração.

A condição pode afetar pessoas de todas as idades, porém idosos e crianças pequenas estão mais sujeitos aos efeitos. Isso acontece porque, nessa faixa etária, eles sofrem com a imobilidade e muitas vezes não se cuidam, mantendo-se cobertos a noite toda, por exemplo.

Mas e quando esse fenômeno começa a incomodar, manifestando-se, inclusive, em dias mais amenos e até mesmo quentes? Seria então um sintoma de doença grave ou de que algo não está bem no corpo?