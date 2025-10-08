'Estava com passagem comprada para me mudar de país e descobri um câncer'

'Já estava com passagem comprada'

"Tinha passado o último ano inteiro praticamente planejando essa mudança. Íamos eu e meu marido. Pesquisamos, fomos atrás do visto e já estava com tudo pronto, até a passagem comprada para morar em Portugal.

Cheguei a fazer algumas entrevistas de emprego, mas a maioria pede que você já esteja no país para contratar. Então, acreditava que conseguiria ter mais chances quando estivesse lá.

Saí do meu emprego como business analyst com isso em mente. Foi uma decisão difícil, mas foi o que precisava ser feito naquele momento. Foi um passo de coragem.

Meu visto chegou no dia 8 de abril deste ano. Naquela semana, tinha ido a um chá de bebê e peguei chuva e vento. Achei que tinha ficado resfriada e comecei a ter uma febre de 37,5ºC que persistiu por três dias. Decidi ir ao hospital porque, no dia 24 de abril, estaria embarcando para Portugal.

Fui ao médico despretensiosamente, falei que estava só com febre alta e, como estávamos tendo muitos casos de dengue, ele pediu para eu fazer um exame de sangue e testar para a doença. Quando saiu o resultado, deu negativo, mas ele estranhou porque tinha plaquetas e leucócitos baixos e aquilo não estava compatível com minha aparência, que estava saudável.