Em busca de um novo exercício? Veja 8 modalidades para detonar calorias

Tênis de praia (650 calorias por hora): com disputas intensas e movimentos rápidos, a modalidade trabalha quase todo o corpo, principalmente glúteos, coxas e braços. A areia fofa exige mais do corpo, elevando a queima de gordura.

Futevôlei (700 calorias por hora): combina explosão, resistência e técnica. Saltar, correr e chutar na areia aumenta a exigência muscular e melhora o equilíbrio. A prática é intensa e, portanto, muito eficaz para potencializar os ganhos físicos.

Stand-up paddle (500 calorias por hora): a remada fortalece braços e costas, enquanto as pernas e o core trabalham o tempo todo para manter o equilíbrio sobre a prancha. O contato com a natureza ainda potencializa o bem-estar.

Esqui aquático (700 calorias por hora): intenso e desafiador, o esporte exige força nos braços, costas, pernas e abdome para manter a postura e o equilíbrio enquanto você desliza. Uma aula completa de resistência muscular e foco.

Caiaque (800 calorias por hora): poucos esportes trabalham tão bem a parte superior do corpo como remar. A cada puxada, você ativa braços, ombros, costas e abdome. Além disso, é uma excelente atividade cardiovascular.

Pular corda (700 calorias por hora): não subestime esse clássico da infância! Ele combina força, agilidade e explosão em um treino que exige concentração e condicionamento. Com técnica e progressão, é um queimador de calorias poderoso.