Drenagem linfática manual: o que a ciência diz sobre essa massagem

Quem nunca se olhou no espelho e percebeu o corpo mais "inchado" do que o normal? A retenção de líquidos é uma das queixas mais comuns — especialmente entre mulheres — e pode causar desconfortos que vão de cãibras e cansaço a ganho temporário de peso. É nesse ponto que entra a drenagem linfática manual (DLM), uma técnica de massagem que estimula o sistema linfático, responsável por drenar o excesso de líquidos e eliminar resíduos metabólicos.

Como funciona a drenagem linfática

O sistema linfático é uma rede paralela ao sistema circulatório, encarregada de transportar a linfa —um fluido que contém proteínas, toxinas e células de defesa— de volta à corrente sanguínea. Mas, diferentemente do sistema cardiovascular, ele não tem uma "bomba" como o coração. Por isso, depende do movimento muscular e da compressão externa para funcionar.

A drenagem linfática atua justamente nesse ponto: com toques suaves e direcionados aos gânglios linfáticos, estimula a circulação da linfa e ajuda a reduzir o inchaço e toxinas.