Cientistas criam 'iogurte de formiga' e revelam bactéria típica do pão

Um grupo de antropólogos e cientistas de alimentos decidiu testar uma receita descrita em relatos antigos dos Bálcãs: o uso de formigas vivas para fermentar leite. O resultado foi um "iogurte de formiga" que, surpreendentemente, revelou uma ligação inesperada com o pão.

O experimento, publicado na revista iScience em 3 de outubro, começou com quatro formigas-vermelhas mergulhadas em leite morno —uma técnica transmitida oralmente por famílias da Bulgária e da Turquia.

Foram seguidas instruções do método tradicional, contou a microbiologista Veronica Sinotte, da Universidade de Copenhague (Dinamarca). O leite foi então deixado aquecer dentro de um formigueiro durante a noite. Pela manhã, os cientistas encontraram um iogurte de sabor "levemente azedo e herbáceo" —e uma oportunidade científica inusitada.