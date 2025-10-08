Alzheimer pode começar por quatro caminhos distintos; veja quais são

"Estes caminhos funcionam de forma integrada. Por exemplo, um paciente pode ter depressão de longa data, que é parte do caminho psiquiátrico, e ainda sofrer de hipertensão ou de algum problema vascular. A mesma pessoa pode ter traumas intracranianos de repetição, no lado encefalopático, e já estar em fase de esquecimento leve sem perda funcional, o caminho cognitivo. Quando esses fatores se somam, o risco de evolução para demência de Alzheimer aumenta significativamente", explica o neurologista.

Quatro vias para a mesma doença

O caminho psiquiátrico envolve transtornos de depressão e ansiedade, que alteram neurotransmissores e aumentam o estresse cerebral. Esse processo leva a inflamação, desequilíbrio hormonal e redução de fatores de proteção neuronal, acelerando a manifestação da demência.

No caminho encefalopático, estão condições que afetam de forma difusa o cérebro, como intoxicações, infecções e traumas repetitivos, que podem ser causados por esportes, idade e até por uso de substâncias tóxicas. Os sintomas incluem desatenção, lentificação do pensamento e dificuldades de memória e, quando persistem, aumentam a vulnerabilidade para Alzheimer.

Já a via vascular relaciona hipertensão, diabetes, colesterol alto e doenças cardíacas à demência. "Essas condições reduzem a circulação adequada de sangue no cérebro. Isso causa pequenas lesões que, ao longo dos anos, prejudicam as conexões entre os neurônios. Esse processo pode tanto acelerar o Alzheimer quanto gerar uma demência vascular que se mistura com ele, uma das principais causas de demência mistas, ou seja, da presença de mais de um fator que leva ao declínio cognitivo", ressalta Dangoni Filho.

O comprometimento cognitivo leve, o último caminho, é a zona de transição entre um cérebro saudável e aquele que está desenvolvendo demência. Neste estado, o paciente apresenta esquecimentos acima do esperado para a sua idade, mas mantém a autonomia. O neurologista ressalta, porém, que este caminho não é irreversível e responde bem às intervenções feitas no momento certo.